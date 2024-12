Avrebbe più volte violato gli obblighi della sorveglianza speciale per questo un 60enne viterbese è finito ai domiciliari. Lunedì mattina, infatti, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno ottemperato ad ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla procura, nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, commessi a Viterbo nel settembre 2019. Il provvedimento è conseguito ad accertamenti allora effettuati dell’Arma di Canepina. I militari della Stazione di Viterbo lunedì lo hanno rintracciato nella zona del Carmine e ristretto in casa, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.