MONTEFIASCONE - Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince la bellezza di 2 milioni.

La fortuna bacia il colle falisco e, più esattamente, la tabaccheria Takan di Fabrizio Pappalardo, in via Cardinal Salotti. È qui che il fortunato giocatore ha comprato un Miliardario mega da 10 euro. Poi la Dea bendata ha fatto la sua parte, facendogli trovare ben 2 milioni di euro. Si tratta senza dibbio di una delle cifre più alte mai registrate nella Tuscia. Un “bottino” che cambierà certamente la vita del fortunato vincitore. Il colle falisco adesso è in festa per questa vincita a sei zeri.

Va detto che il fortunatissimo il giocatore, che ha chiesto di rimanere anonimo, non si era accorto inizialmente di aver vinto quel mucchio di soldi. A spiegarlo è stato il titolare della tabaccheria: «Ha giocato un Miliardario mega da 10 euro all’inizio di questa settimana. Lo ha grattato direttamente in tabaccheria, ma non si è reso conto della vincita. Sono stato io ad avvertirlo, chiamandolo per dirgli di tornare immediatamente indietro». E l’onestissimo commerciante ha aggiunto: «Lui, ovviamente, mi ha ringraziato».

Pappalardo ha anche spiegato come si è accorto della vincita record del fortunato cliente: «Quando ho passato il gratta e vinci mi è uscito l’avviso ‘Prenotabile in banca’. È un alert - spiega - che compare solo quando le vincite sono superiori a 10mila euro, perché il vincitore deve andare a Roma a incassare la cifra».

