TOLFA - Da tempo i residenti di Tolfa sono alla mercè di ladri che stanno svaligiando ville e appartamenti e i residenti sono impauriti ma anche arrabbiati. Molti residenti si sentono soli e si stanno organizzando per dar vita a ronde notturne per proteggere le abitazioni. Intanto in questi giorni moli residenti hanno ricevuto telefonate di finti carabinieri e per questo la sindaca Stefania Bentivoglio e l'amministrazione comunale hanno pubblicato un importante avviso alla cittadinanza.

"Stanno chiamando nelle case dicendo di recarsi presso la Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia senza fornire ulteriori motivazioni - spiegano dall'amministrazione comunale - Ricordiamo che i Carabinieri non chiamano a casa delle persone: se occorre per motivi particolarmente urgenti, vi si recano di persona. L'avvenuto è già stato segnalato alle nostre Forze dell'Ordine".

©RIPRODUZIONE RISERVATA