“Giocavamo pe’ strada”. Domenica 24 settembre a Valle Faul è in programma l’evento promosso dal Comune, assessorato Sport e benessere, in collaborazione con il centro nazionale sportivo Libertas, con il supporto di Decathlon, con il patrocinio del Coni e la presenza di Admo. Per un giorno si tornerà a giocare “pe’ strada”, come una volta. Il programma prevede dalle 10 alle 13 attività sportiva libera, dalle 16 alle 19 spazio alle attività delle associazioni sportive. Una giornata dedicata allo sport, a poche ore dall’altro evento promosso dal Comune, quello di sabato 23 settembre all’interno dell’auditorium della Fondazione Carivit, con la partecipazione della campionessa olimpica Valentina Vezzali. Per consentire la manifestazione sportiva “Giocavamo pe’ strada” che interesserà l’intera area adibita a parcheggio di Valle Faul, si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti circolazione e sosta veicolare. Queste le principali misure previste dall’apposita ordinanza emanata dalla polizia locale (n. 687 del 19-9-2023): dalle ore 15 del 23 settembre alle ore 20 del giorno successivo (24 settembre), divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Divisione Paracadutisti Folgore (Valle Faul); dalle ore 9 alle ore 20 del 24 settembre, divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Faul e via El Alamein (eccetto mezzi di soccorso, emergenza, polizia e altri autorizzati indicati nell’ordinanza); nella stessa fascia oraria, ovvero dalle 9 alle 20 di domenica 24 settembre, si renderanno necessarie alcune deviazioni del traffico. Nel dettaglio: il flusso veicolare proveniente da Porta Faul sarà deviato su via Sant’Antonio; quello proveniente da piazza Martiri d’Ungheria sarà deviato in direzione di via Sermonaldo/via San Giovanni Decollato. In zona sarà accessibile il parcheggio esterno a Valle Faul (largo San Paolo) e quello di piazza Martiri d’Ungheria, quest’ultimo raggiungibile da via Ascenzi e via Marconi.