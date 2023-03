Per la prima volta un’azienda agricola entra a far parte del Fondo per l’ambiente italiano

Villa Caviciana diventa un bene del Fai

Si tratta di una tenuta di oltre 140 ettari estesa tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli Il presidente Magnifico: « Vogliamo dimostrare che per valorizzare il paesaggio italiano bisogna coltivarlo»