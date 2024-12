Rubano generi alimentari in un supermercato di Vignanello ma vengono individuati, fermati e denunciati dai carabinieri della stazione di Gallese, coadiuvati dai colleghi di Orte, allertati dal personale del negozio. Si tratta di due georgiani, provenienti dalla Toscana, che sono stati sorpresi mentre tentavano di allontanarsi dal supermercato senza pagare numerosi articoli alimentari di qualità, tra cui carne, latticini e bevande varie, per un valore complessivo della merce di oltre centinaio di euro. La notizia del furto di generi alimentari perpetrato dai due georgiani ha destato scalpore nella comunità locale perché sicuramente non si tratta di un reato commesso ad opera di indigenti affamati, ma visto il bottino considerevole e i precedenti dei due, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati simili, si tratta con ogni probabilità di un’azione criminale di ben altro spessore e con altre finalità, motivo per cui gli autori sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.