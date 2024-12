I carabinieri di Vignanello hanno denunciato una donna per un furto con scasso ai danni in un’agenzia immobiliare. Il colpo è stato messo a segno la notte di Capodanno nella centrale piazza della Repubblica. In quell’occasione sono stati asportati monili e argenteria varia. I carabinieri hanno subito avviato le indagini e sono risaliti a una cinquantenne del posto, già nota alle forze dell’ordine, che è stata denunciata a piede libero quale presunta autrice del furto. Durante la perquisizione nell’abitazione della donna i carabinieri hanno recuperato totalmente la refurtiva che è stata posta sotto sequestro in attesa di essere riconsegnata al legittimo proprietario.