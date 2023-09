CERVETERI - La nuova caserma dei vigili urbani, per ora, è solo un miraggio. Doveva essere pronta già nel 2022, e invece bisognerà attendere ancora parecchio. Nessuna tempistica arriva dalla Giunta che comunque dovrà mettere mano alle proprie casse per ristrutturare l’edificio di via Morella che accoglierà in futuro gli agenti della Polizia locale attualmente dislocati in una palazzina di via Friuli (in foto). Una beffa anche perché il comune etrusco sarà costretto a pagare ulteriormente l’affitto dell’immobile, quasi 20mila euro. Con due anni di ritardo dalla tabella di marcia i soldi spesi sono almeno il doppio e avrebbero fatto di certo comodo per altri settori, come quello dei servizi sociali ad esempio. C’è poi da risolvere il tema del personale. La Municipale guidata da Cinzia Luchetti è ridotta all’osso anche se fortunatamente gli stagionali assunti resteranno in servizio almeno fino a dicembre.

