CERVETERI – Avvicendamento nella caserma dei vigili del fuoco di Cerenova dove Roberto D’annunzio subentra a Gabriele Fargnoli come capo sede, quest’ultimo nominato recentemente alla guida del presidio del Senato della Repubblica a Roma. Originario proprio del comune etrusco, D’Annunzio ha prestato servizio in vari comandi nazionali, tra cui Firenze, e successivamente a Bracciano, accumulando una conoscenza diretta dei diversi scenari emergenziali. Ora ha accettato «con profondo orgoglio e responsabilità» il nuovo incarico. «Porto con me – sono le sue prime parole – esperienza lavorativa e tanta voglia di fare. Sono certo che sarà utile a tutto il personale del distaccamento, chiamato ogni giorno a garantire un servizio fondamentale alla popolazione. Il territorio è ampio e variegato, e richiede risposte rapide ed efficaci, soprattutto nel periodo estivo caratterizzato dalla campagna anticendio boschiva». Parallelamente, il distaccamento di Marina Cerveteri è stato rinnovato con due nuovi mezzi, in sostituzione dei precedenti. Si tratta di un autopompa Man, capace di trasportare 3.000 litri d’acqua, e di un pick-up Isuzu dotato di modulo antincendio boschivo, particolarmente adatto a interventi in zone impervie e nei centri storici. Un potenziamento considerato fondamentale per affrontare in modo tempestivo le richieste di soccorso, che durante l’estate crescono in maniera significativa. «Il nostro impegno sul territorio – aggiunge D’Annunzio – non è mai mancato e mai mancherà. I cittadini possono avere fiducia nella presenza e nella disponibilità dei vigili del fuoco, sempre pronti a garantire protezione e sicurezza».

