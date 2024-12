CIVITAVECCHIA – Uno spazio che racchiude una pagina importante della storia della città. Un angolo del cimitero monumentale che non riesce ad essere valorizzato a dovere, se non attraverso l’impegno dei Vigili del fuoco che, negli ultimi anni, hanno sì trovato il supporto delle amministrazioni comunali, ma necessitano di fondi adeguati per riqualificare il sepolcreto dedicato proprio ai Vigli del fuoco di Civitavecchia. Un lavoro lungo e difficile per diversi aspetti soprattutto di natura economica e burocratica.

LA STORIA Era il 1892 (132 anni fa) quando il Comune concesse ai Vigili del Fuoco di Civitavecchia “comunali”, un’area per i propri uomini caduti in servizio o che si distinsero in eroiche imprese. Nell’anno 1922 lo stesso Comune concesse un’altra area per l’ampliamento del Sepolcreto, che fu realizzato dagli stessi Vigili del fuoco civitavecchiesi. Successivamente s'impose un progressivo allineamento tecnico-operativo delle attrezzature e dei mezzi antincendio maturato con il RDL 2472 del 1935 che si perfezionò poi negli anni 1939 e 1941. Questo è il periodo in cui i pompieri di tutti i comuni italiani si unificarono in “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Con l’unificazione, i Vigili di Civitavecchia persero la concessione, poiché accordata originariamente quando ancora erano comunali e persero quindi anche la gestione ed il controllo del sito, in quanto piombato (a causa del suddetto passaggio) in una sorta di limbo generato da una notevole confusione burocratica. È giunta a noi Vigili di Civitavecchia l’unica foto, forse, dell’ultima cerimonia risalente intorno al 1950.

Poi il silenzio, una lunga distrazione durata anni, un deterioramento continuo delle murature perimetrali, del basamento e dei marmi; uno scempio di quel luogo dedicato ai nostri eroi, il più illustre dei quali è il Brigadiere Fortunato Bonifazi, senza nulla togliere agli altri valorosi decorati. Erano i cosiddetti “pompieri civici” dal 1861 anno della proclamazione del Regno d'Italia.

GLI ULTIMI ANNI Negli anni più recenti, alcuni Vigili del fuoco civitavecchiesi si resero conto dell’abbandono e di loro libera iniziativa, nella maggior parte dei casi a loro spese, ogni tanto rimuovevano la copiosa vegetazione in continua crescita nell’area. «L’ex Cre Roberto Diottasi –spiegano i Vigili del fuoco - eseguì un lavoro di ricerca con pazienza certosina, riuscì a reperire documenti, foto e copie di atti ufficiali attraverso i quali fu in grado di ricostruire la storia di quell’area. Circa quindici anni fa, redigemmo un capitolato estimativo dei lavori necessari, ma ci rendemmo subito conto che lo sforzo economico non era alla nostra portata. Passò del tempo, ma non avevamo l’intenzione di lasciare quel luogo alla mercé delle piante infestanti che seppure tagliate, nel giro di poche settimane, invadevano nuovamente l’intera area con ingenti danni sulle murature, sui loculi e sul basamento. Come assolvere a quel dovere, a quel compito morale e di pietas nei confronti di coloro, che con onore, ci hanno preceduto e che per anni hanno salvaguardato la città e la stessa popolazione di Civitavecchia. I problemi da risolvere furono molti oltre che di natura economica anche di natura burocratica. L’idea era di sensibilizzare alcune figure del CNVVF che a vario titolo occupavano o avevano occupato livelli dirigenziali o incarichi di Protezione Civile.

L’ex funzionario Arch. Renzo Di Cintio, sfruttando una parte del lavoro di Roberto Diottasi, eseguì il rilievo dell’area, redasse un progetto, una relazione tecnica e una relazione storica. Questo materiale lo sottopose al giudizio dell’allora Comandante Ing. Marco Ghimenti che lo accolse. Il Comandante subito scrisse all’allora sindaco Antonio Cozzolino per avere informazioni specifiche sull’area sepolcrale e se era possibile ottenere l’autorizzazione per eseguire lavori di risistemazione. Avviata questa prima fase, l’Arch. Renzo Di Cintio presentò il progetto, a firma del collega Arch. Marco Colcerasa, al Mibact ed ottenne la prima autorizzazione ad eseguire i lavori. Un importante sostegno arrivò dal presidente Claudio Garibaldi della “Associazione Morale di Mutuo Soccorso fra Vigili ed ex Vigili del Fuoco”. In questo percorso arrivò poi un valido aiuto dall’ex collega VVF nonché ex DI.MA. Piero Moscardini della Protezione Civile che il 25 settembre 2019 organizzò un convegno presso la sede del Comando VVF di Roma, alla presenza delle massime autorità del CNVVF e del Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco per sensibilizzare sulla necessità di eseguire l’opera di riqualificazione. Un ottimo contributo l’ottenemmo dal figlio del più famoso ex Comandante Elveno Pastorelli, Alessandro e dal suo amico Valentino. Ottenemmo il necessario contributo che ci consentì di iniziare la prima fase dei lavori il 28 marzo 2022. Dopo un momento di pausa, iniziò una seconda fase di lavoro il 26 febbraio 2024 sotto la supervisione degli Arch. Marco Colcerasa e Renzo Di Cintio seguiti e monitorati dagli attuali Capi Sede CR Giovanni Quaranta e Cse Massimo Labanti. Il personale del Distaccamento VVF di Civitavecchia e tutti i protagonisti sopra citati di questa difficoltosa avventura non possono far altro che ringraziare il Comune di Civitavecchia per averci consigliato, sostenuto e seguito durante il percorso, in particolare si ringrazia il sindaco Ernesto Tedesco, l’Assessore Manuel Magliani, l’Ing. Giulio Iorio, l’Arch. Paola Carboni e l’Ing. Fernando Ferluga».

L’APPELLO «Siamo consapevoli che l’opera di riqualificazione non è completa per ristrettezza di fondi – hanno concluso - ma facciamo appello ai colleghi che ci seguiranno affinché possano proseguire l’opera iniziata e il mantenimento di quell’area evitando il degrado come già avvenuto. Ognuno di noi, Vigili ed ex Vigili, hanno fatto, per quanto possibile, la propria parte per riportare a nuova vita un luogo che deve avere un aspetto dignitoso per accompagnare una liturgica riflessione in profondo silenzio che avvolge i nostri pensieri nel ricordo di chi riposa».