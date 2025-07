TARQUINIA - La Prefettura di Viterbo ha confermato i presidi acquatici marittimi per il litorale viterbese di Tarquinia e Montalto di Castro, riattivando la convenzione con i Vigili del fuoco di Viterbo.

I presidi per la prevenzione e il soccorso acquatico sul litorale rappresentano una fondamentale garanzia per la sicurezza dei bagnanti per tutta l’estate.

