CIVITAVECCHIA – La Pasqua a Civitavecchia è stata caratterizzata da un'intensa attività per i Vigili del Fuoco della città, chiamati a intervenire in diverse occasioni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il forte vento ha causato diversi problemi, costringendo gli uomini della Bonifazi a operare in varie zone della città. Tra gli interventi effettuati, particolare rilievo ha avuto la messa in sicurezza di alcune aree compromesse da intonaci pericolanti.

L’INTERVENTO IN VIA SAN FRANCESCO DI ASSISI

Uno di questi interventi è avvenuto in via San Francesco di Assisi, dove i pompieri della 17A, supportati dall'autoscala, hanno provveduto a rimuovere porzioni di intonaco rischiose che minacciavano di cadere sulla strada sottostante e sul marciapiede adiacente. L'impegno e la prontezza d'intervento dimostrati dai Vigili del Fuoco hanno contribuito a garantire la sicurezza dei cittadini di Civitavecchia durante le festività pasquali.

