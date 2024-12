Un vigile urbano di Vallerano è stato investito questa mattina mentre era in servizio.

Un fatto che ha riportato subito alla mente il recente investimento di Daniele Virgili, l’agente della polizia locale di Roma Capitale travolto due settimane fa durante i rilievi di un incidente stradale a via Tiburtina e ha riaperto una serie di polemiche.

Il vigile urbano ieri mattina intorno alle 10 si trovava sulla strada provinciale Variante Canepinese dove era caduto un albero e stava gestendo in traffico quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stato travolto da un’auto.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Belcolle.

Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Vignanello.

Il fatto ha scatenato la reazione dei sindacati. Nello specifico, Marco Milani del Sulpl, il Sindacato unitario lavoratori polizia locale, parla di «ennesima tragica testimonianza di come la strada sia per noi un luogo di lavoro a rischio.

Del resto il bilancio di morti sulle strade del Lazio e il recente giro di vite dato dal governo alle norme del codice della strada, sono l'ennesima conferma della pericolosità della sede stradale. Eppure - prosegue Milani - nessun riconoscimento dei rischi di chi su strada ci lavora: dall’esposizione a polveri sottili, alle aggressioni di soggetti in stato di alterazione, fino a investimenti come quello di oggi che diventano purtroppo sempre più frequenti. Niente sembra essere stato considerato nella proposta di rinnovo contrattuale presentata dall’Anci, continuando di fatto a considerarci come impiegati amministrativi di sportello».

Quindi la proposta. «Se tacciono i sindacati - dice Milani - intervenga il governo con una legge di riforma promessa e da decenni attesa, che riconosca ai lavoratori della categoria lo status, le garanzie e le tutele assistenziali e previdenziali di tutti gli altri operatori di polizia».

Un appello che sembra essere accolto dall’assessora regionale alla Polizia locale, Luisa Regimenti. «Desidero esprimere piena solidarietà e vicinanza all’agente della polizia locale investito a Vallerano mentre era in servizio, al quale auguro pronta guarigione. La Regione Lazio - ha detto - non farà mancare il sostegno a lui e alla sua famiglia. Si tratta di un nuovo, doloroso episodio che colpisce i Corpi di Polizia locale, dopo l’investimento di tre agenti a Roma su Via Tiburtina, che fa emergere con assoluta evidenza la necessità, ormai non più rinviabile, di garantire maggiore sicurezza agli uomini e alle donne della polizia locale che ogni, giorno, con grande senso di responsabilità, garantiscono legalità e controllo del territorio nelle nostre comunità. È tempo - conclude Regimenti - di garantire maggiori tutele e un pieno riconoscimento delle accresciute funzioni della Polizia locale: non faremo mancare alla categoria il sostegno della Regione Lazio su questi temi».

Daniele Sabatini, capogruppo FdI in Regione, ha espresso «vicinanza all’agente della polizia locale . In attesa dei necessari accertamenti, esprimiamo solidarietà all’agente, ai suoi familiari e all’intero corpo della Polizia locale, e come già assicurato dall’assessore regionale Luisa Regimenti, la Regione Lazio non farà mancare il necessario sostegno né a lui, né alla famiglia. Fratelli d’Italia è da sempre vicina agli operatori del comparto della sicurezza, ed è impegnata a fare si che possano essere adeguatamente tutelati e valorizzati nell’espletamento dei servizi svolti in favore delle nostre comunità. Un impegno che oggi riconfermiamo con maggiore determinazione, raccogliendo l’appello per garantire maggiore sicurezza anche a chi rischia la vita al servizio della collettività operando sulle strade».