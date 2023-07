CELLERE – «Si avverte la cittadinanza che con ordinanza n. 12 del 21 luglio 2023 nella frazione di Pianiano (Cellere) è stato vietato l’uso dell’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico per consumo umano a seguito dell’alterazione di alcuni valori analizzati dall’Arpa Lazio e segnalati al comune da parte della Asl di Viterbo». L’ordinanza è stata emanata dalla polizia locale, che aggiunge: «Il divieto verrà revocato non appena i valori torneranno alla normalità.

L’acqua potrà essere usata per igiene domestica nonché previa preliminare bollitura (per almeno 10-15 minuti) per la preparazione ed il lavaggio di alimenti. (nota asl prot. N. 57453/2023)».

L’ordinanza completa è sul sito www.comune.cellere.vt.it.