CERVETERI - Stop all'uso improprio dell'acqua potabile. A dirlo è il sindaco Elena Gubetti che ha firmato un'ordinanza per vietare l'uso del bene prezioso per scopi diversi da quelli «legittimi». «É importante che tutti prendiamo consapevolezza della complessità della situazione e che contribuiamo a tutelare le risorse disponibili mettendo in campo un comportamento virtuoso di utilizzo dell’acqua, un bene prezioso che non dobbiamo dare per scontato - ha detto il primo cittadino etrusco, rivolgendosi ai cittadini - Vi ringrazio anticipatamente per quello che ciascuno di noi potrà fare, nella consapevolezza che si dovrebbero mantenere sempre tali comportamenti e non solo nei periodi di crisi. L'acqua potabile è una risorsa fondamentale per la nostra comunità e ognuno di noi ha il dovere di preservarla. La situazione attuale richiede un impegno congiunto per garantire la sua disponibilità per tutti. Con questa ordinanza – ha spiegato Gubetti – si vieta l'utilizzo di acqua potabile per innaffiare giardini, lavare veicoli o riempire piscine, e di prelevare l’acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione. Escluse da questo divieto sono le attività legate ai servizi pubblici, ai servizi antincendio e ai centri autorizzati per il lavaggio di veicoli. Sono certa che la comunità dimostrerà sensibilità verso questa causa e collaborerà pienamente». Le trasgressioni all'ordinanza, che resterà in vigore fino al 30 settembre prossimo, saranno sanzionate conformemente alla legge. Per garantirne il rispetto, dall'amministrazione hanno annunciato «controlli a campione da parte del comando di Polizia locale e delle forze dell'ordine».

©RIPRODUZIONE RISERVATA