SANTA MARINELLA - Il sistema di video sorveglianza attivato in città è risultato essere uno dei migliori presenti sul territorio. Ha ottenuto grande successo e riconoscimenti unanimi, l’intervento della comandante del corpo di Polizia Locale Keti Marinangeli che, grazie al lavoro svolto dall’assessore Andrea Amanati, ha collaborato all'installazione e alla gestione e visione di tutte le telecamere posizionate in maniera capillare e strategica all’interno del comprensorio comunale. Un servizio che, come riferito dalla comandante e confermato dall’assessore Amanati, sarà implementato con ulteriori 50 dispostivi in grado di garantire maggiore sicurezza lungo le strade, disponendo di lettore anche notturno delle targhe dei veicoli. Altre telecamere sono risultate già utilissime per risalire ad autori di incidenti, atti vandalici e abbandono dei rifiuti.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti – dice Tidei - perchè sin dal mio insediamento nel 2018 ho dato mandato affinché anche attraverso il monitoraggio delle telecamere di video sorveglianza Santa Marinella diventasse una città sempre più sicura. Un obiettivo che non smetteremo mai di perseguire”. “La comandante Marinangeli – prosegue il sindaco - nel corso del convegno ospitato nell’aula consiliare del Comune di Civitavecchia, ha fatto un ottimo intervento e il nostro Comune, è risultato il più meritevole sul piano della sicurezza, perché per noi la videosorveglianza è anche monitoraggio e controllo dei fossi, delle discariche abusive e contrasto dei reati. E' stato molto apprezzato il nostro nuovo sistema Targa System per il controllo dei veicoli rubati, con il lettore delle targhe. Tra pochi giorni sarà pubblicata una nuova gara, sempre finalizza ad ampliare il servizio di videosorveglianza con altri 80 dispositivi”. “Questo è stato possibile – conclude il primo cittadino - grazie all'aggiudicazione del finanziamento erogato dal Ministero dell'Interno che ha premiato il nostro progetto che è stato giudicato, molto dettagliato e all'avanguardia, tanto che non ha ricevuto nemmeno una nota o prescrizione da parte della Prefettura. Tutto ciò a conferma della grande attenzione e impegno che questa amministrazione mette in ogni sua iniziativa”.