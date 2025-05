ALLUMIERE - Il medico di base Asl di Allumiere, Mauro Mocci è l’ideatore del progetto “Ambufest”, cioè l’ambulatorio aperto durante le festività che sta dando grandi risultati. Nel Qr code accanto è possibile vedere l’intervista all’esperto medico collinare.

“Andando quasi tutti i giorni in pronto soccorso e sentendo le necessità dei pazienti che hanno bisogno di cure nei giorni festivi e avere un servizio di guardia medica che, purtroppo ad oggi secondo me è anacronistica così come è strutturata e non ha più senso senso che esista, ho pensato di riprendere in mano il progetto dell’Ambufest, cioè un medico di famiglia delle 10 alle 19 insieme ad un infermiere qualificato che diano la possibilità a tutta la popolazione del comprensorio di rivolgersi dalle 10 alle 19 presso questo ambulatorio e devo dire che la direzione della Asl ha dato un parere favorevole perché hanno capito che era un progetto che sarebbe stato utilissimo.

Ho chiesto e voluto la sede accanto dentro l’ospedale a fianco al pronto soccorso, perché sia possibile con urgenza trasferire in pronto soccorso unpaziente che ne abbia la necessità. Noi ci prendiamo cura dei pazienti e stiamo facendo dei numeri veramente esorbitanti, maggiori di Roma. Lo scorso 25 aprile abbiamo avuto 81 accessi in nove ore e il giorno successivo, cioè il 26 aprile 71 accessi e la domenica successiva 45. Quindi sono numeri elevatissimo di accessi e significa che il servizio funziona. Diamo una risposta al territorio andiamo a coprire quelle ore dove il paziente non avendo il medico di famiglia (ed anche corretto che non ci sia perché il sabato e domenica il medico di famiglia ha diritto a riposarsi) il sabato e la domenica e ovviamente tutte le feste. I medici che partecipano con me al progetto Ambufest sono Amedeo Annibali, Chiara Di Carluccio, Gaetano Di Carluccio, Stefania Frappolli e Marco Marras: meritano una menzione speciale. Sono orgoglioso di questa squadra”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA