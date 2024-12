TARQUINIA - In giro con il furgone, ma non era in regola ed è stato sorpreso multato dagli uomini della polizia stradale della cittadina tirrenica.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, quando il personale della polizia del distaccamento di polizia stradale di Tarquinia, durante un servizio di vigilanza lungo le principali arterie della provincia viterbese, ha fermato sulla Strada Statale 1 Aurelia, nei pressi di Tarquinia, un autocarro condotto da un cittadino straniero diretto al porto di Civitavecchia. Il mezzo, a colpo d’occhio, sembrava in evidente sovraccarico. E, infatti, i poliziotti non avevano sbagliato.

Condotto presso la pesa pubblica, i poliziotti hanno accertato il peso complessivo del veicolo che è risultato in eccesso di oltre il 200% rispetto a quanto prescritto sulla relativa carta di circolazione.

Al conducente del veicolo è stata quindi contestata una sanzione amministrativa pari a 867 euro e allo stesso è stato intimato di non proseguire il viaggio, se non al ripristino delle condizioni consentite dal codice della strada.

