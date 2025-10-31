Trovati con arnesi da scasso in auto, finiscono nei guai in due.

È accaduto nel corso di servizi preventivi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei furti in abitazione.

I carabinieri della Stazione di Valentano, hanno denunciato due cittadini rumeni residenti nel nord Italia.

I militari, insospettiti dalla presenza dell’autovettura di sera e in luogo isolato, hanno proceduto al controllo del veicolo rinvenendo durante gli accertamenti, all’interno del portabagagli, un trapano avvitatore, vari scalpelli di grossa taglia, una cesoia, cacciaviti di varia forma e misura e una grossa punta da trapano della lunghezza di 40 cm e un diametro di 2 cm.

Considerata l’ingiustificata detenzione degli strumenti per circostanze di tempo e luogo, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per il possesso di attrezzi utili allo scasso e porto di oggetti atti ad offendere, nel caso della grossa punta di trapano.