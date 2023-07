FIUMICINO - La sicurezza stradale come obiettivo primario. Questo lo scopo della sperimentazione di chiusure e diversificazione dei sensi di marcia che l’assesorato ai lavori pubblici ha avviato in questi giorni. È la stessa assessora Giovanna Onorati a spiegare:

«Stiamo conducendo una sperimentazione sulla viabilità a Focene e Fregene per migliorare la sicurezza stradale, dati gli incidenti frequenti e migliorare il traffico che in estate triplica. Abbiamo in programma di estendere la sperimentazione a Passoscuro. Stiamo contemporaneamente raccogliendo segnalazioni sull’efficienza e le carenze delle sperimentazioni, in modo da poter elaborare un piano del traffico più completo in futuro. Tuttavia, è importante considerare che lo studio e l’analisi dei bisogni richiederanno più tempo». I tratti interessati secondo le ordinanze 57 e 58 del 29.06.

A Focene dal 06 luglio 2023:senso unico di marcia di Via dei Nautili, con ingresso da Via delle carenarie e direzione Via Coccia di Morto; dare precedenza all’incrocio con Via Coccia di Morto; sosta sul lato destro di marcia.

A Fregene, disciplina di traffico definitiva dal 10 luglio 2023: senso unico di marcia in Via Mondello – tratto dal civ.42 a Viale Nettuno, con direzione Viale Nettuno; obbligo di dare precedenza posto in Via Modello incrocio Viale Nettuno; senso unico di marcia in Via Bordighera – tratto tra Viale Castellammare e Viale Nettuno, con direzione Viale Castellammare; obbligo di dare precedenza posto in Via Bordighera incrocio Viale Castellammare; senso unico di marcia in Via Marotta – tratto tra Viale Viareggio e Viale Nettuno, con direzione Viale Nettuno; obbligo di dare precedenza posto in Via Marotta, in entrambi i lati, all’incrocio di Viale Nettuno; senso unico di marcia in Viale Nettuno. nel tratto compreso tra v12 Porto Recanati e via viseroa. direzione via viserba: obbligo direzione a sinistra in Via Marotta proveniente da Viale Castellammare: obbligo direzione a destra in Via Marotta proveniente da Viale Viareggio; obbligo direzione a sinistra in Via S. Fruttuoso incrocio Viale Nettuno;

circolazione in rotatoria dell’incrocio Viale Nettuno con Via Cesenatico, con obbligo di dare precedenza ai veicoli in rotatoria.