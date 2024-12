TARQUINIA – Prime quattro ordinanze per il neosindaco di Tarquinia Francesco Sposetti. Fedele a quanto promesso in campagna elettorale, il nuovo primo cittadino di Tarquinia ha ridisciplinato la viabilità nel centro storico e al Lido.

Subito riaperto il famoso “anello” per consentire la circolazione alle macchine nel perimetro del centro medievale, rimodulando di fatto la ztl voluta dal sindaco Alessandro Giulivi e mal digerita da molti residenti e commercianti. Quindi modifiche alla circolazione su Corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti e lungomare.

NUOVI ORARI ZTL NEL CENTRO STORICO Il comandante della Polizia locale Nicola Fortuna ha firmato la modifica degli orari fissati dalla precedente amministrazione “in via sperimentale degli accessi in ZTL” nel centro storico. Dal primo luglio la ztl sarà attiva tutti i giorni, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, dalle ore 1 alle ore 4. In questa fascia oraria, all’interno delle mura, potranno circolare solo gli autorizzati. Negli altri orari, possono entrare anche i non autorizzati che possono circolare in centro nelle specifiche vie in cui è consentito l’accesso. Per il centro storico, accesso libero all’intero anello, con possibilità, entrando da porta Tarquinia, di scendere in via dello Statuto per uscire da via Garibaldi; possibilità di raggiungere piazza Sant’Antonio tramite via delle Mura, uscendo da via Cesare Battisti e via Lunga e, infine, possibilità di entrare dalla Barriera San Giusto lungo il corso Vittorio Emanuele quando sulla strada non è attiva l’area pedonale.

APU AL CORSO Altra novità, il regolamento della Apu (area pedonale urbana) del corso Vittorio Emanuele, che sarà attiva, quindi con il semaforo rosso che impedisce il passaggio, dalle 20 alle 4 nei feriali, e poi dalle 20 del prefestivo sino alle 4 del primo giorno feriale. Corso chiuso pertanto dal sabato sera e per tutta la domenica, fino a lunedì mattina.

REVOCATA L’AREA PEDONALE IN PIAZZA MATTEOTTI Revocata, inoltre, l’area pedonale in piazza Matteotti: all’altezza della fontana di piazza: si potrà pertanto tornare a transitare, in senso unico, anche verso l’Alberata e via dell’Orfanotrofio.

NUOVI ORARI NELLE AREE PEDONALI AL LIDO Per quanto riguarda il lido, cambiano gli orari delle aree pedonali sul lungomare dei Tirreni e Lungomare dei Giardini: dal 15 marzo al 30 settembre, semafori rossi nei venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 21 alle 2.

Da parte di Sposetti, quindi, una prima risposta immediata alle richieste della cittadinanza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA