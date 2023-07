LADISPOLI - Arriva il week end dedicato al Summer Fest e cambia la viabilità in città. Per tutti e tre i giorni sarà istituita l'area pedonale dalle 19 all'1 in piazza Rossellini, piazza Marescotti, viale Italia e via Regina Margherita (tra via Lazio e piazza della Vittoria). Chiuse al traffico via Ancona (tra via Trieste e piazza Rossellini) e via Odescalchi (all'altezza di piazza Rossellini). Il parcheggio pubblico più vicino è quello in via Firenze. I portatori di handicap, muniti del contrassegno disabili, potranno accedere con la propria autovettura dal varco di via Ancona – via Trieste, fino ad esaurimento dei posti e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata. Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle 21:30. Anticipato, con ordinanza sindacale, il divieto di vendita di bevande a partire dalle 19 nell'area interessata dalla manifestazione.

