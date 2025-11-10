TOLFA – Il consigliere di opposizione Marcello Chiavoni ha presentato martedì due distinti ordini del giorno da inserire tra i punti di discussione del Consiglio comunale di Tolfa che si è tenuto lo scorso mercoledì. Chiavoni in primis ha preso spunto dai lavori in corso in piazza Guglielmo Matteotti, che hanno temporaneamente ridotto la disponibilità di parcheggi. Chiavoni chiede che l’amministrazione si impegni a individuare soluzioni per recuperare almeno parte dei posti auto venuti meno, proponendo una diversa organizzazione della sosta in piazza Vittorio Veneto. In particolare suggerisce di “istituire parcheggi orari con sosta massima di un’ora lungo il lato della piazza di fronte alla balaustra, così da favorire una maggiore rotazione e consentire a più cittadini di accedere facilmente alla zona centrale e alla vicina via Roma e di rafforzare la presenza della polizia locale in piazza Matteotti per regolare meglio il traffico e prevenire eventuali ingorghi”. La seconda proposta riguardava, invece, la promozione culturale e turistica: Chiavoni ha chiesto l’istituzione di un biglietto unico d’ingresso valido sia per il museo Tolfa che per quello di Allumiere “con l’obiettivo di incentivare la visita congiunta dei due poli culturali e promuovere la collaborazione tra i due comuni collinari e potrebbe rappresentare un primo passo verso l’organizzazione di visite integrate ai siti di interesse storico e archeologico dei due territori”. A margine della seduta la sindaca Stefania Bentivoglio ha precisato che “il consigliere Chiavoni ha inviato gli ordini del giorno martedì sera al protocollo, quando il Consiglio era già convocato. Nonostante il poco preavviso – ha aggiunto – abbiamo comunque ammesso e discusso i punti, in un clima di assoluta democrazia e rispetto, anche se da parte del consigliere questo atteggiamento non sempre è reciproco”. La sindaca Bentivoglio ha, inoltre, sottolineato che i lavori in piazza Matteotti “sono stati concepiti in un’ottica di valorizzazione dei luoghi e con un costante confronto con la direzione lavori, che ha già previsto misure per rispondere alle diverse esigenze”. Quanto alla proposta sul biglietto unico, la sindaca ha confermato che il Consiglio l’ha approvata all’unanimità, ricordando al consigliere e alla popolazione che “sabato 8 novembre è stato presentato anche il catalogo dedicato ai luoghi sacri dei comuni di Allumiere e Tolfa, in un’ottica di promozione sinergica e di rafforzamento dell’attrattività culturale del comprensorio”.