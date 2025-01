CIVITAVECCHIA – Dopo le polemiche su via Traiana interviene anche Tullio Nunzi con una lettera rivolta al consigliere comunale del M5S Flavio Fustaino.

LA LETTERA - “Egregio delegato, Le scrivo per quanto riguarda la nuova sosta oraria in via Traiana. Alcune premesse: non entro nel merito di via D’Azeglio, in quanto rispetto la logica delle competenze e delle responsabilità, per cui non essendo un urbanista preferisco tacere. Premetto che non ho riferimenti partitici, né vincoli di qualsiasi tipo.

Intervengo, avendo parlato con dei commercianti e conoscendo la situazione commerciale della via. Mi scuserà ma non riesco a comprendere perché in questa città si discuta e si concerta con tutti, oltretutto con ottimi risultati (vedi accordo per il Palagalli) e non si può perdere un po’ di tempo per comprendere esigenze di residenti (in primis) e di commercianti. L’assessore al commercio (forse per esperienze negative in passato) per la ristrutturazione del mercato sta ascoltando a tambur battente e giustamente le varie categorie del mercato per la ristrutturazione.

Prima di arrivare a proteste e petizioni non sarebbe stato più semplice ascoltar chi vive giornalmente nella via e chi ci lavora. Spero che la sua non sia presunzione, spesso presente tra i politici; però deve comprendere che alcune decisioni, prese dalla politica, intervengono bruscamente nella vita e nel lavoro delle persone.

Ascolti almeno le associazioni di categoria, purtroppo silenti, ma che almeno dovrebbero avere il polso della situazione. Se comunque avrà fatto un giro con vigili e tecnici, si sarà accorto che via Traiana, via centrale e vicina al mercato, oltre che un pessimo stato e un po’ degradata, ha chiari accenni di di desertificazione commerciale. Per questo sarebbe stato utile concertare alcune decisioni».

