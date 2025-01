LETTERA FIRMATA

CIVITAVECCHIA – Dopo la polemica dei giorni scorsi in merito alle modifiche apportata alla sosta su via Traiana la polemica non accenna a placarsi e, stavolta, ad intervenire è una residente della via.

«Gentile signor Fustaino – si legge -, in qualità di residente in via Traiana mi unisco a quanti hanno già avuto modo di farle presente le numerose perplessità che la decisione di rendere l'intera via Traiana, su ambo i lati, zona disco orario, ha suscitato nei residenti, privati di fatto dei pochi parcheggi liberi presenti in zona.

Visto che anche sugli organi di stampa il tema è caldo, torno anche a nome di molti altri residenti a chiederle di tenere in debita considerazione queste richieste:

1) la rimozione della zona disco orario su ambo i lati di via Traiana;

2) l'istituzione di tariffe agevolate per i residenti sull'acquisto di abbonamenti mensili alle strisce blu (l'obiezione da lei opposta a questa richiesta, basata sulla presunta mancanza di copertura finanziaria, non sussiste per diversi motivi, a partire dal fatto che CSP è partecipata del Comune, quindi non servono "coperture". Inoltre la possibilità di ottenere l'abbonamento a tariffa agevolata potrebbe portare ad acquistarlo anche automobilisti che ora non lo considerano perché troppo costoso, quindi potenzialmente il Comune potrebbe vedere incrementati gli incassi);

3) l'installazione urgente di dossi di rallentamento / dissuasori di velocità su tutta via Traiana, che specialmente di notte, essendo dritta e a senso unico, viene usata come una vera e propria pista, da moto, motorini e scooter che la percorrono a tutta velocità, ingaggiando anche gare tra loro, creando non poco disagio a noi residenti sia per il rumore che per le situazioni di pericolo che si creano. Anche per questa richiesta siamo al corrente della sua obiezione, motivata dall'intenzione di istituire una ZTL riservata ai residenti, obiezione che ci suscita - di nuovo - non poche perplessità visto che incontrerebbe l'inevitabile e dura opposizione proprio di quei commercianti che avete detto di voler favorire con l'istituzione del disco orario. Inoltre non sappiamo se, quando e per quanto tempo resterà valida questa ipotetica ZTL mentre i dossi - una volta piazzati - inizierebbero da subito a fare la loro benemerita funzione, a prescindere dalla buona riuscita dei piani di questa Amministrazione, e pro futuro. Spero di averle rappresentato in modo esplicito le nostre posizioni e confido che ne terrà conto».

