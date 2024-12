CIVITAVECCHIA – Ci sono voluti quattro viaggi e due mezzi per rimuovere i rifiuti abbandonati a Via Tirso. Questo il risultato dell’attività di rimozione rifiuti abbandonati illecitamente in zona Santa Lucia, predisposta dall’Assessore all’Ambiente e dal CdA di CSP in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale.

La squadra specializzata “Pronto Intervento” ha permesso di riqualificare l’area presa di mira da incivili. “Le discariche abusive – spiegano dalla Csp – rappresentano un grave problema ambientale e sono presenti in tutti i luoghi, nonostante la consapevolezza, le tecnologie di separazione, il riciclaggio dei rifiuti ed un ecocentro comunale che, proprio di recente, ha ampliato l’orario di accesso al pubblico”.

IL CDA – «Da qualche giorno – commenta il membro del Cda Alessio Gatti – abbiamo iniziato gli interventi nella zona industriale da troppo tempo lasciata nel degrado più totale. Siamo solo all’inizio, c’è tanto lavoro da fare perché l’area è molto estesa e a seguito delle varie operazioni di sfalcio escono fuori montagne di rifiuti in parte dovute allo scarso senso civico di chi usa queste zone come discariche e in parte dovute all’incuria. Un ringraziamento alla società Euroservice che sta portando avanti questo servizio facendo uno sforzo non indifferente e un ringraziamento ai lavoratori csp che, pur impegnati in numerosi interventi in tutta la città, stanno dando attenzione anche alla zona industriale se pur non direttamente di loro competenza».

