CERVETERI - «Assurdo, quanti rifiuti: non si riesce nemmeno a passare». Angelo è uno dei residenti che puntano il dito contro le condizioni di via San Paolo, strada massacrata dal degrado. A terra si trova davvero di tutto, persino al centro della carreggiata. Sacchetti della spazzatura, calcinacci e resti di cantieri edili, plastica e scarti di potature. Qualcuno si è recato in questa zona periferica etrusca per abbandonare di tutto lontano da occhi indiscreti. Un fenomeno in forte crescita sul territorio. In realtà erano stati annunciati più controlli, che sono effettivamente aumentati da parte del personale del comune e della polizia locale, ma chi inquina lo fa di notte, quando gli agenti staccano dal servizio. C’è poi ancora in ballo la questione della Settevene Palo, a non molta distanza da San Paolo. La sindaca, Elena Gubetti, ha esortato ancora una volta Città Metropolitana di Roma Capitale ad intervenire con le bonifiche. I consiglieri di opposizione invece pretendono l’installazione di impianti di videosorveglianza per impedire che poi torni tutto come prima. La discarica aumenta con il passare dei giorni e i pericoli per chi guida scattano nelle ore serali perché gli scarti alimentari attirano non solo topi ma anche cinghiali che attraversano la strada rischiando di provocare incidenti. Sos lanciati anche in altre frazioni cerveterane come Borgo San Martino e verso la costa a Cerenova e Campo di Mare.

