Attenzione alla viabilità in via San Lorenzo e in via Cardinal La Fontaine. Nel dettaglio, ecco i provvedimenti – disposti per domani con apposita ordinanza del settore VII (n. 666 del 12-9-2023) – che interesseranno la fascia oraria 8,30 – 17 della suddetta giornata: divieto di circolazione in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito fino all’intersezione con via Chigi. Sarà istituito il doppio senso di circolazione per i soli residenti, per i possessori delle attività commerciali relativamente alle sole operazioni di carico e scarico merci, per i titolari di passo carrabile, gli autorizzati, i possessori di permessi per diversamente abili, i mezzi di soccorso e di tutti gli organi di Polizia; divieto di circolazione in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra via Chigi fino all’intersezione con via Cardinal La Fontaine. Sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, per i soli residenti, per i possessori delle attività commerciali relativamente alle sole operazioni di carico e scarico merci, per i titolari di passo carrabile, gli autorizzati, i possessori di permessi per diversamente abili, i mezzi di soccorso e di tutti gli organi di Polizia; divieto di sosta con rimozione forzata in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito fino all’intersezione con via Cardinal La Fontaine. Sarà istituito inoltre il divieto di circolazione in via Cardinal La Fontaine, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e piazza Don M. Gargiuli. Sarà consentito il senso unico alternato per le sole categorie sopra citate. Tali provvedimenti, emanati su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire lavori di getto in calcestruzzo in via Cardinal La Fontaine (nei pressi del civico 25) e la sosta di un automezzo. I divieti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada anche attraverso idonea segnaletica. Nel caso in cui i lavori venissero sospesi o ultimati prima del termine previsto, sarà immediatamente ripristinato l’ordinario transito veicolare. L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del comune di Viterbo, sezione albo pretorio. Sempre domani, in piazza del Plebiscito si svolgerà il Terra music festival e, a tal proposito, la polizia locale ha emanato una seconda ordinanza. Dalle 17 fino a termine evento, divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in via Cavour, nel tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito. Dalle 18 divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, con deviazione del flusso veicolare di via Cavour in via Annio.