CERVETERI – Ancora un incendio, è il secondo in pochi giorni. Scatta un nuovo allarme a ridosso della stagione estiva dove puntualmente, ogni anno, i piromani entrano in azione. Ieri i volontari del Protezione civile comunale di Cerveteri sono intervenuti in via della Porazzeta dove ha preso fuoco un canneto e poi delle sterpaglie in un terreno. Per domare il rogo ci sono voluti tre equipaggi e l’autobotte da 10mila litri. Giorni fa a bruciare un’altra area etrusca a testimonianza del timore che c’è tra la popolazione di vivere un’estate contrassegnata dagli incendi.

