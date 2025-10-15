S. MARINELLA - Nel corso di una diretta trasmessa sui social, Stefano Marino, rappresentante della lista civica “Io Amo Santa Marinella”, ha mostrato le condizioni drammatiche in cui vivono da mesi le famiglie residenti in via Marche, in una zona colpita da un forte degrado, con rischio idrogeologico e problemi igienico sanitari. “Il quadro è allarmante – ha detto Marino - il fosso adiacente non ha più uno scorrimento naturale e l’acqua scava sotto terra, causando sprofondamenti sempre più gravi, le abitazioni sono a rischio crollo, una è già stata abbandonata, il terreno è instabile, infestato da ratti e zanzare, il muretto di contenimento non ha retto, rendendo la zona ancora più pericolosa. Tutto questo accade nell’indifferenza totale dell’amministrazione comunale, nessun sopralluogo, nessuna risposta alle segnalazioni protocollate dal 14 febbraio 2025, nessuna messa in sicurezza. Gli unici ad essere intervenuti sono stati i tecnici di Acea per verificare lo scarico delle acque reflue in mare. Non si può accettare che tre famiglie vivano ogni giorno con la paura di perdere la casa. È passato quasi un anno dalle prime segnalazioni e nessuno si è degnato di venire qui. Questa è una vergogna per una città che si definisce turistica e civile. Chiedo al sindaco e all’assessore competente di presentarsi subito in via Marche e dire ai cittadini quando intendono intervenire. Le case coinvolte non sono abusive, ma regolari e soggette al pagamento di tutte le imposte comunali, comprese Tari e Imu. Eppure i residenti, dopo aver perso la fiducia, si stanno ora rivolgendo a un legale per avviare una causa contro il Comune, nella speranza che la giustizia faccia ciò che la politica ha ignorato”.

