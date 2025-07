TARQUINIA - Ormai è ufficiale, l’attrice Maria Grazia Cucinotta è la testimonial di “Via Etrusca”, un itinerario alla scoperta dei patrimoni Unesco di Tarquinia e Cerveteri attraverso strumenti all’avanguardia pensati per coinvolgere un pubblico sempre più ampio nel processo della fruizione dei tesori che il territorio ha da offrire. Un volto amato, simbolo della bellezza italiana e apprezzato a livello internazionale per la partecipazione ad alcune pellicole candidate agli Oscar e ad una puntata dei Simpson.

Recentemente l’attrice è stata impegnata nelle riprese organizzate sul territorio, volte alla realizzazione di uno spot emozionale realizzato da una troupe video specializzata e diretta dal regista Alessandro Passamonti con la produzione di Skylab Studios. Il format ruota attorno alla storia del millenario e misterioso popolo etrusco e dei siti che ancora oggi ne recano memoria, ed è incentrato sulla figura determinante della società etrusca, la donna. Sarà proprio Maria Grazia Cucinotta ad avere il privilegio di “indossare i panni” di un personaggio che va ben oltre i confini del tempo: la regina etrusca Tanaquilla.

Lo spot vedrà l’attrice attraversare i luoghi più suggestivi del territorio di Tarquinia e Cerveteri interpretando il ruolo di Tanaquilla e, grazie ad un gioco temporale, rivestire allo stesso tempo i panni di una turista moderna, affascinata da una bellezza che oltrepassa le barriere del tempo.

Le riprese, che hanno impegnato molteplici figure esperte del settore, si sono protratte per due giorni consecutivi, durante i quali Skylab Studios ha realizzato anche uno shooting foto e video che verrà utilizzato per la futura strategia promozionale del territorio.

La prima tappa del percorso alla scoperta di “Via Etrusca” si è svolta nella suggestiva cornice del Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia, la cui speciale acustica ha permesso alla testimonial del progetto di registrare la sua voce, che verrà utilizzata nel video emozionale, il tutto mentre la bellissima Maria Grazia Cucinotta veniva avvolta da una luce intima e sacrale, per ricostruire uno spazio metafisico dove presente e passato sembrano fondersi.

Un tramonto suggestivo e inconfondibile, come quello offerto dal pianoro su cui sorgeva l’antica Tarquinia, ha infine permesso di concludere la prima giornata di riprese con la splendida attrice in cammino sui resti del monumentale tempio dell’Ara della Regina.

Il racconto visivo è poi proseguito il giorno seguente, e questa volta con Maria Grazia Cucinotta nelle vesti di una turista dei giorni d’oggi nelle città di Tarquinia e Cerveteri; dalle rovine dell’antico porto etrusco di Gravisca a Tarquinia, agli splendidi affreschi della Necropoli dei Monterozzi, fino ai capolavori del Museo Nazionale Archeologico della città, per dar vita ad un racconto che alterna costantemente diversi livelli visivi e simbolici, creando così un prodotto unico. A concludere il viaggio, la splendida Necropoli della Banditaccia con la “misteriosa” Via degli Inferi di Cerveteri, una location incredibile che alla luce del tramonto ha fatto da sfondo all’epilogo di un viaggio senza precedenti, pronto ad emozionare e coinvolgere con un racconto straordinario sul mondo etrusco attraverso i luoghi, gli oggetti e la memoria.

Ma “Via Etrusca” è molto di più: oltre al cortometraggio con protagonista Maria Grazia Cucinotta, Skylab Studios è impegnata nella realizzazione di molteplici contenuti digitali, tra cui una web app per la promozione degli itinerari coinvolti dal progetto, includendo anche contenuti in realtà virtuale, aumentata e soluzioni kids friendly. E ancora, un innovativo podcast, prodotto con la preziosa collaborazione di Maria Vittoria Alfieri, che mira a offrire un'esperienza unica e coinvolgente, combinando intrattenimento e apprendimento per tutti gli ascoltatori interessati alla storia e alla cultura dell'antica civiltà etrusca, ma anche agli aspetti naturalistici e tradizionali del territorio. Ma il progetto Via Etrusca non si ferma qui, al momento sono al lavoro anche il professor Vittorio Maria de Bonis e il musicista Marco Guidolotti che daranno vita e musica a questo straordinario progetto.

“Un ringraziamento sentito - affermano da Skylab studios - va alle amministrazioni comunali delle città di Tarquinia e Cerveteri, al Pact - Parco Archeologico di Cerveteri e di Tarquinia e a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di un prodotto unico, in particolare al Ministero del Turismo, che ha finanziato la realizzazione del progetto “Via Etrusca”».

