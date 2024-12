CIVITAVECCHIA – Diverse decine di buste contenenti rifiuti di ogni genere. È quanto hanno rilevato gli operatori della squadra “Pronto Intervento” di Civitavecchia Servizi Pubblici, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, in via Torrevaldaliga Sud, lato mare.

Nelle discariche sono stati trovati materiali di ogni genere. I rifiuti, depositati abusivamente, erano un pericolo per il territorio e, in alcuni casi, ostruivano anche cunette e pozzetti presenti nella zona.