CERVETERI – Lavori finiti e riapertura annunciata più di un mese fa dalla sindaca, Elena Gubetti, sul proprio profilo Facebook. Poi qualcosa è andato storto e la strada è ancora chiusa. Per questa ragione si sono attivati i consiglieri comunali di opposizione presentando al Granarone un’interrogazione a risposta orale sulla vicenda. «Non capiamo il motivo –è l’accusa lanciata da Luigino Bucchi Salvatore Orsomando, Alessandro Fondate, Luca Piergentili e Vilma Pavin – per cui dopo un lungo periodo di chiusura al traffico veicolare, veniva annunciata la fine dei lavori del rifacimento del manto stradale in via del Lavatore e via della Circonvallazione. È passato più di un mese ma le auto non possono accedere». Non è tutto. O meglio, il cantiere è stato avviato pure con le attività di consolidamento del costone del versante a valle, dove è stata realizzata una palificata per la messa in sicurezza dell’area evitando crolli o situazioni di emergenza. Un iter burocratico seguito dal personale dell’ufficio Opere pubbliche del comune di Cerveteri a seguito del finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio. «A questo punto – rilanciano ancora i cinque consiglieri di minoranza – vogliamo conoscere le vere motivazioni che a distanza di pochi giorni dall’annunciata riapertura vedono via della circonvallazione ancora interdetta al traffico. Per quale motivo sulle cancellate metalliche utilizzate come barriera in entrambi gli ingressi della strada in questione nessun cartello chiarisce le motivazioni della chiusura?». A specifica richiesta, da parte dell’amministrazione comunale di Cerveteri, non è arrivata ancora alcuna risposta. E gli abitanti iniziano a spazientirsi. «Mi domando come mai chi gestisce il bene pubblico – scrive pubblicamente Manuel - non ritiene opportuno informare i cittadini circa lo stato dei lavori di ogni opera e le eventuali criticità che si manifestano. Eppure la trasparenza istituzionale era stata tanto decantata».

