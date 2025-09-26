CIVITAVECCHIA – I residenti di via del Casaletto Rosso fanno appello al Pincio, per un’attenzione oggi più che mai necessaria al quartiere. «Non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per l'avvio del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del quartiere Borgata Aurelia – hanno spiegato – al tempo stesso auspichiamo che interventi di cura del nostro territorio vengano poi realizzati anche in altre zone periferiche della nostra città. Come residenti della zona del Casaletto Rosso non chiediamo fiocchi e fiocchetti ma almeno interventi che vadano ad evitare il "fai da te" per quel che concerne questioni di ordinaria amministrazione».

Descrivono una situazione piuttosto critica: «La strada è piena di buche, anzi ci sono veri e propri crateri, oltre all'erba spesso troppo alta ai bordi dell'asfalto che impedisce una corretta visuale – hanno tuonato – le carreggiate sono insufficienti a far transitare due auto, manca una corretta segnaletica, così come scarsa è l'illuminazione. Nei pressi del ponte abbiamo chiesto più volte di mettere degli specchi nuovi in entrata ed in uscita, così come, ad esempio, abbiamo chiesto di riposizionare le campane del vetro dove erano posizionate in precedenza, ovvero all'altezza della fermata del pullman; sono sicuramente tanti gli interventi che dovrebbero esser eseguiti su tutta la via. Ringraziamo per i sopralluoghi fatti e comprendiamo che le casse del Comune sono in sofferenza ma non si può continuare a fare delle periferie un cavallo di battaglia solo ed esclusivamente sotto la campagna elettorale per poi dimenticarsene una volta eletti e al governo della città. Fiduciosi che anche le nostre istanze vengano, prima o poi, accolte e ascoltate – hanno concluso – restiamo in attesa e nel frattempo, resistiamo».