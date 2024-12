CIVITAVECCHIA – Una situazione vergognosa. Così un cittadino descrive via dei Poggi «l'unica strada, se così vogliamo chiamarla – ha spiegato – che da San Gordiano porta agli stabilimenti balneari. Strada frequentatissima d'estate, molto pericolosa perché per accedervi bisogna camminare nella curva del ponte dove passano automobili ad alta velocità, non visibili per la presenza di auto in sosta nella parte destinata ai pedoni.

Una volta dentro lo sbarramento, formato da archetti parapedonali, il viottolo diventa un immondezzaio con erbacce ed è completamente deturpato da una mancanza dell'asfalto. Inoltre una delle barriere è piegata verso l'interno del percorso pedonale, rendendo ancora più difficile il passaggio. Questa è l'unica strada sotto il ponte della ferrovia che porta sull'Aurelia. Inoltre – ha concluso il cittadino – arrivati al semaforo pedonale dell'Aurelia, il passaggio per disabili è ostruito dalle auto in sosta». L’appello, già rivolto invano alla passata amministrazione, è diretto oggi nuovamente all’amministrazione comunale affinché intervenga per garantire la sicurezza della zona.