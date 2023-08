CIVITAVECCHIA – Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri in via Betti, a causa di una segnalazione nella quale si parlava di distacco di una porzione di intonaco. Giunti sul posto, gli uomini della caserma Bonifazi hanno avviato subito i sopralluoghi, riscontrando un’ampia porzione di intonaco che si era staccata ed era caduta sul vano scale del condominio. A causare il distacco, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata un’importante lesione della pignatta sovrastante con ammaloramento della sezione dei ferri di armatura.

La delicatezza del caso ha reso necessario l’intervento del funzionario dei Vigili del fuoco, che ha deciso di evacuare lo stabile in via precauzionale. Le dodici famiglie residenti in via Betti sono state allontanate e sul posto sono stati dirottati anche i funzionari del Comune, oltre alla Polizia locale, nel tentativo di cercare rapidamente una adeguata sistemazione alle famiglie rimaste provvisoriamente senza un tetto sotto il quale poter dormire.

Intorno alle 18,30 in via Betti è arrivato anche il sindaco Ernesto Tedesco, supportato dall’Ufficio Patrimonio del Comune, nel tentativo di tamponare l’emergenza. Alcune famiglie a quanto pare sarebbero state dirottate in una struttura alberghiera cittadina, altre avrebbero trovato provvisoria ospitalità presso alcuni parenti.

