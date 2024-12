Attraversare la via Aurelia in sicurezza. Questo l’obiettivo del comune di Cerveteri che da pochi giorni ha installato il sistema di chiamata pedonale ottico e acustico. È punto molto critico quello per la viabilità e dove si sono anche verificati incidenti. Per questo la giunta guidata da Elena Gubetti è corsa ai ripari accettando anche le segnalazioni dei vari comitati di zona e dei residenti che invocavano interventi risolutivi. «Attraversare la statale – spiega il sindaco etrusco -, nell'intersezione che collega la frazione di Cerenova all’altezza della caserma dei vigili del fuoco e l'ingresso in via Fontana Morella a Cerveteri, da oggi sarà più sicuro. Sono ormai terminate le operazione di istallazione del sistema di chiamata pedonale ottica e acustica dell'impianto semaforico. Un impegno concreto che avevamo preso con i cittadini e che abbiamo mantenuto». L’obiettivo del Granarone, dopo aver realizzato l'attraversamento pedonale ed aver garantito maggior sicurezza stradale con l'attivazione anche dei photored, è quello di mettere al riparo dai pericoli pure l'altro ingresso della frazione. «Siamo già al lavoro con Anas – prosegue Gubetti - legittima proprietaria della strada, per progettare insieme soluzioni definitive. Da oggi comunque l’importante è che i pedoni possano oltrepassare l’Aurelia senza correre rischi, raggiungere la fermata dell'autobus o recarsi presso i due punti vendita limitrofi. Ringrazio il personale della Multiservizi Caerite, e il responsabile tecnico della pubblica illuminazione, Umberto Forghieri». Il comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare interviene dopo le tante proteste nel corso del tempo. «Finalmente dei passi in avanti – commenta Enzo Musard, il presidente – ci è voluta una battaglia lunga cinque anni».

