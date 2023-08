CIVITAVECCHIA – «La pineta della Frasca versa nel degrado più totale». Non una segnalazione, ma un allarme quello di uno dei frequentatori della zona che, dopo essersi armato di pazienza e buona volontà e aver raccolto alcuni sacchi di rifiuti, probabilmente lasciati dal ferragosto, ha descritto quella che è la situazione dell’area, riferendo di uno “scaricabarile” di responsabilità per «mantenere un polmone così importante per i cittadini. Io la frequento da qualche anno. Che dire un disastro; prima l'accesso con quelle buche che nessuno vuole sistemare - ha raccontato - poi i divieti che non vengono rispettati». Il riferimento, ad esempio, è ai fuochi dentro la pineta. Non ci sono controlli - ha aggiunto - io ho pulito in po', ma non ci sono posti di raccolta rifiuti adeguati. Se fosse portata al suo splendore, ben sistemata, la gente potrebbe essere più portata andarci, creando aree attrezzata e facendo magari pagare una quota, anche minima, usufruendo in sicurezza, per se stessi e per la pineta».

