VETRALLA – Acqua torbida dai rubinetti: la situazione è in miglioramento. A darne notizia è la Talete spa, che annuncia che, sin da ieri mattina, i tecnici incaricati sono al lavoro, affinché la situazione si risolva il prima possibile, e venga quindi revocata l’ordinanza di non potabilità emessa dal Comune. «Il pozzo responsabile dell’anomalia è stato isolato grazie a mirate manovre idrauliche». Da ieri mattina i tecnici di Talete sono al lavoro per risolvere le problematiche che, da giorni, hanno causato in alcune zona di Vetralla l’intorbidamento dell’acqua dei rubinetti. Ed è la società stessa a darne notizia. «Al momento, la qualità dell’acqua nella zona Coop è stata ripristinata a livelli normali – fanno sapere -. Potrebbero ancora verificarsi episodi di acqua torbida nelle zone periferiche. La situazione è in progressivo miglioramento. I tecnici stanno adottando tutte le misure necessarie per risolvere completamente la criticità». Stando a quanto si è appreso, a causare l’intorbidamento dell’acqua, che ha costretto l’amministrazione comunale a emanare un divieto di potabilità, sarebbe stata la frana di un pozzo in località Setano. Ciò ha ridotto la portata d’acqua del 30% e creato il rischio di torbidità.