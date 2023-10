Un centauro è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente a Vetralla, centauro in codice rosso. Il fatto è avvenuto questa mattina alle 9,30 su viale Eugenio IV, all’altezza del civico 87, all’ingresso del paese provenendo da Viterbo. Stando a quanto ricostruito, una Fiat Panda, si è scontrata con una motocicletta . Nell'urto il centauro, un uomo di Blera di 73 anni, è caduto a terra battendo violentemente la testa. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito all'ospedale di Belcolle in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la donna che si trovava a bordo dell’utilitaria, un’83enne di Monteromano. Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.