Apetto finisce contro un albero e l’uomo alla guida resta gravemente ferito. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8,30 nel territorio comunale di Vetralla,. lungo la strada provinciale 41, "Blerana", che collega la frazione di Cura a Blera.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo alla guida del motocarro, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. Rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Durante tutte le operazioni sarebbe sempre rimasto cosciente.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dall'apetto in cui era rimasto incastrato, e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità che ha subito forti rallentamenti. In supporto anche i militari della guardia di finanza.