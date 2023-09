LADISPOLI – Le vespe orientalis continuano ad annidarsi ovunque, anche nelle scuole. E nel plesso della Corrado Melone, l’altra mattina, sono dovuti intervenire i volontari delle zoofile di Fareambiente per consentire il rientro a scuola dei ragazzi in tutta serenità e mettere in sicurezza le vespe. Operazione che si è svolta prima dell’ingresso degli alunni.

