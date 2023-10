CIVITAVECCHIA – Il vento forte che da ieri sta sferzando anche il litorale cittadino ha provocato disagi soprattutto in porto. Proprio a causa della condizioni meteomarine avverse, con raffiche di vento oltre i 40 nodi, con provenienza sud ovest, tendente ad ovest e sembra in attenuazione, ci sarà l’obbligo di rimorchio almeno fino alle 18 di oggi. È stato inoltre disposto il rinforzo degli ormeggi alle navi, con rimorchiatori in assistenza soprattutto per le navi da crociera che sono ormeggiate sull’Antemurale, quindi più esposte considerata la stazza.

Due navi non sono riuscite a fare ingresso al porto, sono rimaste “alla cappa” fuori lo scalo e attendono il miglioramento delle condizioni per poter entrare.

Alla Marina il mare ha portato a terra ciottoli, detriti e rifiuti vari, specie plastiche: in molti, anche turisti, hanno approfittato per scattare qualche foto alle onde e al mare agitato a piazza della Vita e a ridosso dell’antemurale.