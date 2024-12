TARQUINIA - Saranno i risultati dell’autopsia disposta dal magistrato della Procura di Civitavecchia a fare chiarezza sulla improvvisa morte di una giovane ragazza di 20 anni, originaria dell’Albania, deceduta all’improvviso domenica scorsa nella sua abitazione, nella zona periferica di Tarquinia, denominata Peep.

Una notizia che si era subito diffusa in città, ma rimasta protetta dal più stretto riserbo per le indagini in corso subito attivate. La giovane da tempo, secondo i pochissimi particolari trapelati, avrebbe accusato dei disturbi, sui quali probabilmente l’esame autoptico riuscirà a fare chiarezza.

Da capire se la ragazza soffrisse di qualche patologia particolare e se sia stata sottoposta ad eventuali cure. Appena lanciato l’allarme i sanitari del 118 avevano allertato anche l’eliambulanza ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. Il tam tam nella comunità tarquiniese è stato immediato. Si attendono ora le risultanze dell’autopsia eseguita nei giorni scorsi.

