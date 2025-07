MONTALTO DI CASTRO – Vasto incendio nelle campagne di Montalto di Castro. Per cause in corso d’accertamento, le fiamme sono partite da una mietitrebbia impegnata sui campi a ridosso della strada provinciale Fiora.

Le fiamme hanno lambito i capannoni di un’azienda agricola della zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i volontari della Protezione civile Prociv Vulci e della Prociv Montalto, che sono riusciti a bloccare il propagarsi delle fiamme con l’ausilio di due autobotti e tre pick up. Necessario anche l’intervento dell’autobotte giunta da Cellere e allertata anche quella di Tarquinia.

L’incendio è divampato poco dopo le 13, impegnando i vigili del fuoco e la Prociv in un lungo lavoro. Le fiamme in poco tempo si sono propagate nei campi circostanti generando anche una folta coltre di fumo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA