MONTALTO - Su chiamata della sala operativa regionale, i volontari Aeopc Tarquinia sono intervenuti con otto volontari, due pickup antincendio e un’autobotte da 7mila litri, in supporto ai Vigili del fuoco per un vasto incendio di sterpaglie divampato lungo l’Aurelia, all’altezza dell’ uscita per la centrale.

Sul posto sono intervenuti anche una squadra della Prociv Canino, i Carabinieri Forestali, la Polizia locale e la Polizia di Stato.

«Un lavoro di squadra durato circa tre ore - spiega Alessandro Sacripanti - che alla fine ci ha visto lasciare le aree bonificate».