Sarebbero una dozzina gli ettari di bosco andati in fumo a Canepina a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri e che ha impegnato i vigili del fuoco fino a tutta la giornata di oggi.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi della strada provinciale Colonnette che collega Canepina a Soriano nel Cimino e ha interessato anche delle sterpaglie. Al lavoro i vigili del fuoco con la squadra della sede centrale, la protezione civile e i carabinieri forestali.

A rendere particolarmente difficili le operazioni di spegnimento la posizione in cui è divampato l'incendio: un canalone difficile da raggiungere a piedi.

Per questo il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, intervenuto dal comando provinciale di Viterbo insieme a varie squadre, ha chiesto che si alzassero in volo sia il canadair che l’elicottero per i getti d’acqua dall’alto.

Il primo ha operato fino al tramonto di ieri mentre di notte hanno proseguito le sole squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile, mentre oggi è entrato in azione l’elicottero della flotta regionale.