VASANELLO – Si è spento a 42 anni nella notte di sabato scorso Roberto Annesini. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Cordoglio e sgomento in tutto il paese per una perdita così improvvisa e dolorosa. Roberto era molto conosciuto in paese, animo gentile e sempre sorridente. Lascia un vuoto impossibile da colmare, lo testimoniano i tantissimi i messaggi di amici e parenti che si stanno susseguendo sui social. Domani mattina alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria di Vasanello, l’ultimo saluto.

L’uomo lascia una moglie e una figlia.

