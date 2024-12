ACQUAPENDENTE - «Il vetro della porta dei bagni pubblici, siti in Via Troilo Accorsini, versa oggi in queste condizioni, dopo soli 3 giorni dalla sua ennesima sostituzione». Così l’amministrazione, pubblicando la foto (in alto) che documenta il vetro distrutto. «Parimenti - aggiungono dal Comune - gli arredi interni dei bagni presentano forti danneggiamenti, ormai alla vigilia della festa che tutti gli aquesiani amano, a discapito dell'immagine che appare a turisti e visitatori in tale occasione. L'amministrazione comunale, condannando fermamente tali gesti vandalici, si appella al senso civico di tutti i cittadini al fine di contrastare tali comportamenti lesivi dei beni pubblici del nostro Comune, sollecitando anche a segnalare eventuali episodi alle autorità competenti», conclude l’amministrazione.

