LADISPOLI - La “Sharing mobility” nel mirino dei residenti per i tanti, troppi casi di episodi vandalici da quanto è attivo il servizio in città: appena una settimana. Un monopattino è stato gettato nel fosso Sanguinara, almeno due sono stati già smontati mentre alcuni guidatori indisciplinati continuano a parcheggiarli ovunque dopo l’uso, in strada, sui marciapiedi e persino di fronte ai passi carrabili.

